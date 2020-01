Curitiba alcança melhor saldo de empregos dos últimos sete anos

A capital paranaense fechou 2019 com um saldo de 19.325 novos postos de trabalhos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). É o meslhor desempenho dos últimos sete anos e representa um crescimento de 38% em relação ao mesmo período do ano de 2018, quando foram 14.000 empregos criados em Curitiba.

“Conseguimos nos manter na terceira posição do ranking nacional dos municípios com um saldo maior que dos últimos sete anos. Isso demonstra o comprometimento da nossa equipe em alinhar parcerias com as empresas e captar novas vagas por meio das Agências do Trabalhador, fazendo com que os curitibanos tenham novas oportunidades de emprego e renda”, ressalta o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Ney Leprevost.

Dentre todos os 5.570 municípios brasileiros, Curitiba ficou na terceira colocação em geração de postos de trabalho, atrás apenas de Belo Horizonte, com um saldo de 22.703 empregos formais criados, e São Paulo, com saldo de 80.831 empregos gerados. “Estes números de Curitiba se justificam nos resultados do estado do Paraná, que apresentou o melhor resultado dos últimos seis anos”, explica a economista do Departamento do Trabalho, Suelen Glinski.

SERVIÇOS LIDERAM – Os setores que mais se destacaram na geração de empregos em Curitiba foram Serviços, com um saldo de 4.272 novos empregos, Construção Civil (2.901) Indústria de Transformação (222 novos empregos gerados).

CIDADES – Depois de Curitiba, as cidades paranaenses que mais criaram postos de emprego no acumulado do ano foram Maringá (3.781), São José dos Pinhais (3.158), Cascavel (2.265) e Pato Branco (2.159).

Número de empregos formais gerados em Curitiba de 2013-2019:

2013: 11.839

2014: 7.270

2015: – 32.024

2016: -20.908

2017: – 7.705

2018: 14.000

2019: 19.325.