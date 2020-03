Cultura adia todas apresentações nos auditórios do Teatro Guaíra

A Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura determinou o adiamento de todas as apresentações programadas para os auditórios do Centro Cultural Teatro Guaíra neste final de semana.

Em comunicado à direção do CCTG, o secretário João Evaristo Debiasi alerta que apesar do Paraná não registrar casos de transmissão comunitária do coronavírus até o momento, é prudente o adiamento dos espetáculos, tendo em vista que as instalações são fechadas e grande parte do público das apresentações ser de pessoas idosas.

O comunicado orienta ainda que as medidas necessárias de ressarcimento para os cidadãos sejam observadas.

O informe ressalta que as autoridades sanitárias, epidemiológicas e de saúde do Estado seguem fazendo um responsável trabalho preventivo para evitar a circulação do coronavírus, e que novas orientações sobre eventos públicos devem ser anunciadas a partir da próxima segunda-feira.

Em recente manifestação, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o Paraná é o Estado brasileiro mais preparado para enfrentar o coronavírus.

Prevenção e informação são as melhores formas de combater o coronavírus. “Seguiremos nessa linha e avaliaremos a necessidade novas medidas”, disse João Debiasi.

Com AEN