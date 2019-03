Cuidando da água

O acesso à água não é um privilégio de todas as pessoas. Infelizmente, ainda há no mundo milhões de habitantes que sofrem com a falta desse recurso fundamental para a vida. Seja para hidratar o corpo, cuidar da higiene pessoal e do ambiente em que se mora ou para cozinhar, o fato é que se torna simplesmente impossível viver sem ela. Por esse motivo, o direito à água deve ser garantido a todo ser humano, sem exceções. As regiões mais pobres são as mais afetadas, pois nessas áreas não há infraestrutura pública e tampouco dinheiro do cidadão para aproveitar a água da natureza.

A preservação dos rios e oceanos, por sua vez, precisa permanecer na agenda de todos os governos ao redor do mundo, principalmente no Brasil, país privilegiado por um sistema hídrico invejável. Um dos avanços nesse sentido é o Plano de Segurança Hídrica, cuja finalização está prevista para abril. O plano, coordenado pela Agência Nacional de Águas (ANA), conterá indicações sobre os investimentos necessários no setor, de forma a minorar problemas como os da seca, no Nordeste, e das cheias como as do Rio Madeira, na Região Norte.