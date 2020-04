Cuidados com a manutenção do carro parado no período de quarentena

Mesmo na garagem, carro merece e precisa de atenção para evitar problemas futuros; centro automotivo de Curitiba dá dicas e permanece aberto, atendendo mediante agendamento prévio

Em meio à pandemia que o mundo se encontra, as recomendações das autoridades de saúde tem sido orientar as pessoas a, se possível, ficarem em casa e evitarem sair às ruas sem necessidade. Com isso, muitos carros estão ficando parados nas garagens, o que podem ocasionar problemas futuros, quando houver necessidade de sair com o carro. Para evitar isso, os especialistas da Mega Concept Centro Automotivo dão dicas para cuidar da manutenção do carro neste período.

De acordo com Marlesson Degola, gerente da Mega Concept, um veículo pode ter algum dano complexo após 15 dias totalmente parado. No entanto, alguns cuidados podem ser fundamentais para evitar eventuais desgastes. “Em relação aos pneus, por exemplo, é importante calibrá-los com a pressão máxima que consta no manual do veículo, pois se tiverem uma pressão baixa e parados por muito tempo em uma mesma posição, podem esvaziar e deformar com o tempo”, revela.

Outro ponto relembrado pelo gerente da Mega Concept é sobre a limpeza do carro, que envolve também a questão de cuidados na hora de guardar. “ É importante providenciar uma boa limpeza do automóvel, por dentro e por fora. O cuidado externo ajudará a manter a pintura em bom estado”, afirma. Cuidado também ao deixar restos de comida no interior do carro: isso pode atrair insetos.

Mais alguns itens que merecem cuidados:

– o combustível precisa de total atenção. Recomenda-se manter um baixo nível no tanque se for manter o carro parado por muitos dias, além de ter cuidado com o reservatório de partida a frio, conhecido como “tanquinho”: ele deve ser abastecido com gasolina aditivada de boa qualidade, evitando assim a formação de resíduos que possam prejudicar o correto funcionamento do sistema.

– além do combustível, o óleo do motor também merece atenção, sendo necessário sua troca seguindo a recomendação do fabricante do veículo por tempo de validade ou por quilometragem percorrida, o que ocorrer primeiro. Por isso, é importante que sejam observadas as revisões preventivas recomendadas no manual do veículo.

– a bateria do veículo também merece cuidados especiais. Quando o carro fica imobilizado por um longo período, a bateria pode acabar descarregando devido aos componentes que ainda estão em funcionamento mesmo com o veículo parado, como alarmes e rastreadores. A recomendação é seguir as orientações que constam no manual do veículo para longos períodos de desuso para garantir que não ocorra nenhum dano na bateria e nem no próprio veículo.

Agendamento de serviços pelo WhatsApp

Mas, se mesmo com todos os cuidados, o carro apresentar qualquer problema ou pane, a Mega Concept Centro Automotivo permanece em atendimento neste período, pois, a manutenção de veículos foi considerada serviço essencial pelas autoridades. Tomando todos os cuidados necessários de forma redobrada, com equipe reduzida para evitar aglomerações de pessoas, e atendendo exclusivamente mediante agendamento prévio pelo WhatsApp, o cliente pode levar seu carro com segurança ao espaço da autocenter para realizações de serviços de manutenção ou reparos.

