Cuidado! Pessoas com direitos à vista

Toda vez que saio com minha filha de 2 anos para ir ao mercado ou shopping, questiono a quantidade de vagas destinadas a idosos e portadores de necessidades especiais. No momento em que volto cheia de sacolas e uma criança berrando no colo porque quer correr para o outro lado, …, me imagino sendo alguém com necessidade especial, porém sem direito algum. Por isso, meu carro está bem longe!

Um conhecido usa a credencial da mãe idosa para garantir as melhores vagas nestes lugares. Ele, advogado, justifica que seu comportamento está adequado porque a lei exige o tal papel de identificação no para-brisa do veículo…

E quando o dia é curto, especialmente aquelas datas de pagamentos tradicionais, filas intermináveis de adoráveis ‘jovens’ velhinhos fazem uma espécie de caracol em frente aos caixas das agências bancárias, roubando o horário de almoço dos pobres mortais que têm hora pra voltar ao trabalho. A impressão que tenho é que são eles que pagam os boletos de toda a família e vizinhança… Ou será que foram contratados como “officeboys”? Uma ótima oportunidade no mercado de trabalho, já que não precisam esperar a ordem normal de atendimentos ou prioridades.

Vou deixar bem claro que não sou contra os idosos, mas que poderiam escolher outros horários para ir ao banco, …, poderiam! Ou evitar o final do dia no mercado… Assim como eu, outros pais com crianças não têm vantagens na lei, e sofrem perrengues com a falta de bom senso social.

Nenhuma criança pequena consegue esperar pacientemente a vez de qualquer coisa sequer! E enquanto nossa sociedade egoísta, pautada apenas nos direitos, não olhar para o umbigo alheio, teremos cada vez mais leis valorizando minorias e advogados interpretando realidades parcialmente corretas, desde que contemplem com os interesses de determinados grupos.

Não quero brigar por uma lei para mães ou pais com crianças de colo! Quero que as prioridades sejam afastadas das vantagens! Se uma mãe amamenta, não pode ficar na fila. Se alguém torceu o pé e está com dor, idem. Percebem a diferença? Todos temos necessidades especiais em algum momento e determinadas leis funcionam mais como bandeiras ‘eleitoreiras’ do que educativas. E nem falo nas punições, guinchos e multas que ocorrem rapidamente se os “dalitz” descumprirem as normas que protegem a turma dos direitos adquiridos…

Certa vez, marquei de buscar um cego no terminal de ônibus a caminho da universidade. Eu havia chamado ele para palestrar num turma de Design de Interiores. Acessibilidade era a palavra da moda! Pois era final de tarde com garoa, típico clima curitibano e eu não conhecia o rapaz. Bill é o nome dele. Saiu do ônibus e estava com uma bengala escura bem no meio do terminal, assim como todas as pessoas que carregavam o guarda-chuva! Foi ele quem me encontrou, provando pra mim que enxergar era um mero detalhe. Demos risada, óbvio!

Surpreendente a história dele, que agradece a Deus por ter a deficiência visual. Foi justamente ela que garantiu seus estudos. Hoje vive com dignidade como professor e escritor. O fato é que ele não se “vê” com direitos nem quer regalias. No ônibus faz questão de ficar em pé, usa o celular melhor do que boa parte de nós, sempre me liga nos meus aniversários, sobe escada mais rápido que eu… Então penso, onde está a limitação do Bill?

Outra situação interessante aconteceu com a mãe de uma amiga dermatologista, que é idosa. Sofreu bullying por não acreditarem na idade dela! Pontos para a filha, que faz diversos tratamentos de rejuvenescimento… Mas certa vez, constrangida por ter sido abordada porque não poderia se sentar em determinado local reservado, ela teve que provar a data de nascimento, mostrando o documento de identidade publicamente… Estava com um grupo de senhoras numa viagem. Voltou e pediu à filha: por favor, deixe-me envelhecer naturalmente!!!

Valorizo pessoas que sabem o seu lugar, que não se impõem pelos direitos, vantagens ou benefícios. São pessoas que sabem ser gente! E olham para o outro com compaixão. Se um trabalhador está cansado após um dia inteiro de atividades, por quê tem que ceder o lugar para uma pessoa com ‘direitos’ na cadeira do ônibus? Porque é lei. E isso basta? A propósito, nos países mais desenvolvidos, onde a população é bem educada, há pouquíssimas leis… Cabe a nós sabermos onde queremos chegar com todos esses jogos de poder. Falta muito pouco para classificarem as prioridades por categorias.

Claudia Queiroz é jornalista.