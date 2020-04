Crystal em ação: Shopping Crystal recolhe doações para quem mais precisa com o Provopar

O Shopping Crystal reforça sua atuação junto à sociedade civil durante a pandemia do coronavírus, que tem trazido dificuldades econômicas para muitas famílias brasileiras. Por isso, em parceria com o Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar), está arrecadando alimentos e produtos de higiene para os mais necessitados.

Todos os dias, das 10h às 20h, os interessados em ajudar podem comparecer ao Piso L1 do Shopping, onde está localizado o centro de doações de mantimentos para famílias em vulnerabilidade social, pela entrada da Rua Comendador Araújo, 731, no bairro Batel.

“O Provopar faz um trabalho excepcional em auxílio das pessoas que mais precisam no Paraná. Como não poderia ser diferente, o Shopping Crystal abre suas portas para ajudar no que for preciso, durante esse período, inclusive nos colocamos à disposição das autoridades para servir como ponto de vacinação contra Gripe ou no que mais pudermos ajudar.”, afirma Patrick Gil, superintendente do mall.

Serviço

Doações em parceria com o Provopar

Horário: todos os dias, das 10h às 20h

Local: Shopping Crystal (entrada da Rua Comendador Araújo, 731, Batel) – Piso L1