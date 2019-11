Dois cruzeiros de luxo – um pelos mares europeus e outro pelos Emirados Árabes – vão oferecer em 2020 aos passageiros, além de belas paisagens e bons momentos a bordo, um amplo programa cultural com palestras, pois os roteiros terão a parceria do Museu do Louvre de Paris. Ambos serão operados pela Ponant, empresa especializada em expedições de luxo, dona de uma frota de 12 navios, representada no Brasil pela Pier 1 Cruise Experts.

O primeiro cruzeiro chama-se As Jóias Culturais do Adriático e será realizado em agosto, com 10 dias de duração entre Atenas, na Grécia, e Veneza, na Itália. Os viajantes a bordo do Le Lyrial irão visitar lugares classificados como Patrimônio Mundial da Unesco como a Acrópole de Atenas, o Museu Arqueológico de Delfos, na Grécia, e o Palácio de Diocleciano, na Croácia. Esta viagem será acompanhada pelo diretor do departamento de artes decorativas do Museu do Louvre, Jannic Durand, e pelo curador do departamento de antiguidades gregas, etruscas e romanas, Ludovic Laugier, que farão palestras. O preço é a partir de 3.560 euros por pessoa.

Já no itinerário Tesouros do Golfo Pérsico (a partir de 3.550 euros por pessoa), em novembro de 2020, os passageiros do navio Le Jacques-Cartier navegarão nove dias pelos Emirados Árabes e serão acompanhados da curadora e diretora do departamento de Artes Islâmicas do Louvre, Yannick Lintz. Partindo de Mascate, capital de Omã, o cruzeiro segue Golfo de Omã e o Golfo Pérsico. Em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes, haverá visita ao Museu do Louvre Abu Dhabi e à Grande Mesquita, uma das maiores do mundo. A próxima escala é Doha, no Catar. Informações: pier1.com.br.

Mabu registra recordes

A Rede Mabu de hotéis comemora, pela segunda vez em 2019, recordes históricos de venda e ocupação. O Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu, registrou uma ocupação média superior a 80% em outubro. Segundo o diretor de vendas da Rede, Luciano Motta, os outros hotéis do grupo – Mabu Interludium, Mabu Curitiba Business e Mabu Curitiba Express – também apresentaram números expressivos. Também houve incremento nas vendas on line com a reformulação do site. Para o fim do ano a expectativa é ainda maior por ser um período de grande ocupação além de grandes shows como Michel Teló e Melim.

Azevedo reeleito na Abav-PR

O empresário Antonio João Monteiro de Azevedo foi reeleito por aclamação presidente da Abav-PR, seccional da Associação Brasileira de Agências de Viagens, para o período 2019-2021. Ele encabeçou a chapa União. Os vices-presidentes são: Antonio Carlos de Campos (Administrativo e de Patrimônio), Geraldo José Zaidan Rocha (Financeiro), Roberto Bacovis (Marketing e Eventos), Eder Pavan Berti (Relações com os Associados), João Alceu Rigon Filho (Capacitação e Certificação), Felipe Santiago Gonzalez (Turismo Especializado) e Sérgio José Maciúra (Relações com o Mercado).

Flybondi, voos no Brasil

Com três voos semanais a partir de 24 de janeiro de 2020, às segundas, quartas e sextas-feiras, a Flybondi, que se anuncia como “primeira companhia aérea ultra low cost da Argentina”, começa a voar entre São Paulo (Guarulhos) e Buenos Aires. Esta será a terceira operação da empresa no Brasil: dia 11 de outubro, inaugurou a rota Buenos Aires-Rio de Janeiro e em 19 de dezembro passa a operar o destino Florianópolis. Na capital argentina, a Flybondi opera no aeroporto El Palomar, que era utilizado como base aérea. As vendas de passagens já foram iniciadas.

Afonso Pena, 2º melhor Aeroporto

Com nota 4,75 em uma escala de zero a 5, o Aeroporto Internacional de Curitiba/São José dos Pinhais - Afonso Pena (PR) foi classificado como o segundo melhor aeroporto brasileiro, ficando atrás apenas do de Campinas (Viracopos), que obteve 4,77. Os resultados são da Pesquisa de Satisfação de Passageiros e de Desempenho Aeroportuário, trimestral, divulgada na quinta-feira 7 pelo Ministério da Infraestrutura. O Afonso Pena foi avaliado em 38 indicadores, obtendo em 32 mais de quatro pontos na graduação estabelecida pelo Governo Federal.