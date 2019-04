O Cruzeiro segue impecável na Libertadores. Atuando com uma formação mista, a equipe mostrou já ter deixado a festa do bicampeonato mineiro para trás e, sem levar susto algum, venceu o Deportivo Lara por 2 a 0 nesta terça-feira (23), na Venezuela, com gols de Fred e Sassá.

Já classificado às oitavas de final desde a rodada passada, a equipe segue firme em busca da melhor classificação geral do torneio. Hoje, seus principais concorrentes são os dois paraguaios Cerro Porteño e Libertad, que fizeram 12 pontos nos quatro primeiros jogos.

O clube mineiro soma 15, na liderança do Grupo B, com 100% de aproveitamento, dez gols de saldo e nenhum tento sofrido. Antes das oitavas, a equipe celeste ainda fechará sua participação na chave recebendo o Emelec no Mineirão, no dia 8 de maio.

DEPORTIVO LARA

Carlos Salazar; Jefre Vargas, Marcos Miers, Giácomo Di Giorgi e Leonardo Aponte; Jorge Yriarte (Jairo Otero), Bernaldo Manzano e David Centeno; Gonzalo Di Renzo (Figueroa), Lorenzo Frutos (Freddy Vargas) e Jaime Moreno. T.: Leonardo González

CRUZEIRO

Fábio; Orejuela, Dedé, Leo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Rafinha (David), Thiago Neves (Jadson) e Marquinhos Gabriel; Fred (Sassá). T.: Mano Menezes

Estádio: Metropolitano de Larae, Cadubare (VEN)

Juiz: Gery Vargas (BOL)

Gols: Fred (CRU), aos 30min do 1º tempo; Sassá (CRU), aos 32min do 2º tempo