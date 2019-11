O Cruzeiro venceu o Botafogo por 2 a 0 nesta quinta-feira (31), no Engenhão, no Rio de Janeiro, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os gols dos mineiros foram marcados pelo jovem Cacá, ainda no primeiro tempo, em cabeceio após cobrança de escanteio, e por Ederson, já nos acréscimos da segunda etapa, em contra-ataque após vacilo da defesa botafoguense. O Cruzeiro, por sua vez, tem breve alívio, deixando o Z-4 depois de dez rodadas. Os mineiros chegaram aos 32 pontos, na 16ª posição. O time celeste voltará a campo no domingo (3), quando