Cruzeiro vai ajeitando a casa

Após a queda no Brasileiro e confusão dentro e fora de campo. O técnico Adilson Batista trabalha firme. O Cruzeiro conquistou vitória em jogo-treino. A Raposa venceu o Guarani de Divinópolis por 1 a 0 ontem, sábado.

NÚMEROS: O Cruzeiro atingiu 30 mil sócios na categoria Reconstrução. O objetivo do clube é chegar a 100 mil associados.

A estréia no campeonato estadual será nesta semana, no Mineirão.