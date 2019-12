LUCIANO TRINDADE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Apenas uma combinação de resultados livra o Cruzeiro do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro.

O time mineiro precisa ganhar do Palmeiras, às 16h deste domingo (8), no Mineirão, e também contar com uma derrota do Ceará diante do Botafogo, no mesmo horário, no Rio.

Se isso não acontecer, a equipe celeste conhecerá o primeiro descenso de sua história no Nacional. Deixará, assim, um seleto grupo de clubes que nunca caíram, do qual hoje faz parte ao lado de Santos, São Paulo e Flamengo, atual campeão brasileiro.

Neste domingo, a equipe será comandada por Adilson Batista, o quarto técnico do clube neste Brasileiro.

Antes dele, Abel Braga, Mano Menezes e Rogério Ceni dirigiram o time.

Na última quinta (5), já com Adilson, o Cruzeiro perdeu para o Grêmio por 2 a 0 e completou 18 rodadas na zona do rebaixamento do Brasileiro. A melhor colocação que a equipe mineira alcançou ao longo do campeonato foi a sétima posição, ainda na terceira rodada.

Na iminência de cair para a Série B, a equipe teve o seu pior rendimento na era dos pontos corridos com 20 clubes, formato adotado a partir de 2006. Mesmo que vença o Palmeiras, chegará aos 39 pontos, quatro a menos do que os 43 somados em 2011, a pior campanha até então.

Naquele ano, o Cruzeiro só se livrou do rebaixamento na última rodada, ao golear o arquirrival Atlético-MG por 6 a 1.

No Brasileiro de 2019, o time só venceu sete partidas em 37 disputadas.

Nos últimos sete anos, entre as gestões de Gilvan de Pinho Tavares e Wagner Pires de Sá, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro (2013 e 2014) e bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018).

Ao mesmo tempo, saiu da posição de time com menos débitos na elite do futebol brasileiro para ser um dos líderes no ranking de maus pagadores, com uma dívida estimada em R$ 520 milhões.

CRUZEIRO x PALMEIRAS

16h, no Mineirão

Na TV: Globo