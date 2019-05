Nem todas as regiões do planeta são lugares bons para se viver. Essa verdade é provada pela quantidade de refugiados que existe no mundo atualmente. A cada dia, mais e mais pessoas deixam seus países de origem para buscar a paz em nações que gozam de condições políticas e culturais mais democráticas e que respeitam a liberdade de expressão e os direitos humanos em geral. O Brasil, felizmente, está entre os destinos procurados por aqueles que fogem do caos. Atualmente, um dos maiores exemplos de país cujos cidadãos fogem para outro lugar é a Venezuela.

Devido à crise econômica e política, milhões de venezuelanos se arriscam tentando uma vida melhor em outras nações. Devido aos muitos problemas que a imigração provoca, o governador de Roraima, Antônio Denarium, pediu ajuda do Congresso para conseguir recursos junto ao governo federal e conter os impactos da crise migratória de venezuelanos no estado. Segundo ele, os cerca de 200 mil venezuelanos que chegaram ao país trouxeram um impacto grande para serviços essenciais. Obviamente, os venezuelanos em si não são um problema. Porém, é preciso atenção do poder público para que a chegada deles não prejudique os próprios imigrantes tampouco os brasileiros.