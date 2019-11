Alunos da Escola Atuação participaram da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho em empresa de Curitiba e conscientizaram profissionais sobre a preservação do meio-ambiente

Aprender sobre o mundo que nos cerca é fundamental. Quando transmitimos esse conhecimento, então, estamos passando adiante boas práticas. É o que cinco alunos da Escola Atuação, em Curitiba, fizeram nesta semana no bairro Novo Mundo, na empresa Prodiet Medical Nutrition: durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), os pequenos conscientizaram os adultos sobre a importância da preservação do meio ambiente.

“A parceria entre a escola e a empresa se deu porque ambos acreditamos que há muito a aprender com os jovens”, detalha Tatiane Medeiros Gubert, professora da escola responsável por acompanhar os estudantes na visita. “O aluno, quando entra em contato com os elementos da natureza, passa a se comportar de modo ambientalmente correto, entendendo as funções do meio ambiente para a manutenção e existência da vida. Quando ele transmite isso a alguém, então, só reforça ainda mais a importância dessa conscientização”.

Para os adultos, a ação foi muito positiva. A Prodiet, especializada em nutrição, tem como um dos seus valores “fazer mais”, em todos os sentidos. A Milena Mendes Maia, mãe de aluno no Atuação, trabalha na empresa e foi quem realizou o intermédio para a realização da palestra das crianças.

“Isso foi fundamental e muito positivo para nós. Aprendemos, por exemplo, que 300 toneladas de isopor reciclado equivalem a plantar 5 mil árvores. São noções básicas que mudam a forma que nos relacionamos com o lixo que produzimos e, consequentemente, os hábitos que temos e que podem prejudicar o meio-ambiente”, diz.