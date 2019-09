O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira que, com o avanço das reformas, há chance de o Produto Interno Bruto (PIB) do país crescer até 2,5% em 2020.

“Quem fez o Orçamento do ano passado foi o outro governo, eles botaram (crescimento de) 2,5%, e eu sabia que não ia ser 2,5% porque não fizemos as reformas. Agora, sim, fizemos as reformas e quem sabe ano que vem vai ser 2,5%”, disse Guedes.

“Eu por exemplo acho que tem uma boa chance de o país se mover bem ano que vem. (Pode ser crescimento de) 2,5%, pode ser 1%, 1,5%, não sei”, ponderou. Para este ano, ele diz não ter certeza se o crescimento será de 0,8% ou 1%.

Economistas projetam um crescimento de 0,87% para 2019 e de 2,07% para o próximo ano, segundo o último relatório Focus do Banco Central com estimativas do mercado.

Em entrevista a correspondentes estrangeiros, Guedes afirmou, ainda, que é “fake” a informação de que o presidente Jair Bolsonaro quer derrubar a regra do teto de gastos.

“Bolsonaro está 100% fechado comigo no teto de gastos”, afirmou o ministro.

No início do mês, Bolsonaro defendeu a preservação do teto de gastos, afirmando que ceder nessa questão seria “abrir uma rachadura no casco do transatlântico”.

Fonte: Reuters