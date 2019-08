EDUARDO CUCOLO E NICOLA PAMPLONA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – A economia segue se recuperando em ritmo lento em relação à recessão verificada nos anos de 2015 e 2016, indicam os dados do PIB (Produto Interno Bruto) divulgados nesta quinta-feira (29) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa de crescimento acumulada em quatro trimestres reforça que ainda há falta de vigor na recuperação.

Depois de a economia rodar em um ritmo próximo de 1,5% até o terceiro trimestre de 2018, houve queda na taxa de crescimento para 1,1%, 0,9% e 1,0%, nos três trimestres seguidos.

Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o crescimento de 1% foi o 10º trimestre seguido de expansão. Em valores correntes, o PIB somou R$ 1,78 trilhão no trimestre.

Pela série histórica, economia opera em um nível menor que há quatro anos, abaixo do registrado no segundo trimestre de 2015.

Com o crescimento de 0,4% no segundo trimestre, em relação aos três primeiros meses do ano, a economia está 3,7% acima do verificado no quarto trimestre de 2016, quando chegou ao patamar mais baixo da crise recente.

No entanto, ainda está 4,8% abaixo do ponto mais alto, que foi registrado no primeiro trimestre de 2014, antes da crise.

“Já tínhamos voltado ao patamar de 2010, de 2011 e, agora, estamos no mesmo [patamar] do segundo trimestre de 2012. Então [a economia] vem se recuperando, mas ainda não recuperou tudo. É gradual”, afirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Trimestrais do IBGE.

“A gente só está vendo um trimestre que foi melhor que o trimestre anterior. Teria de ter um período maior para falar isso [que houve aceleração da recuperação]”, afirmou Claudia Dionísio, gerente de Contas Trimestrais do IBGE.

Segundo a gerente do IBGE, o resultado do trimestre foi puxado pela demanda interna. As exportações recuaram (-1,6%) pelo segundo trimestre seguido, na esteira da crise argentina e da queda no preço de algumas commodities (matérias primas).

As importações, por outro lado, cresceram 1%. “Isso também tem relação com o crescimento da indústria de transformação. Os itens que mais puxaram estão relacionados com investimentos, bens de capital”, afirmou Dionísio.