Cresce procura por serviços de manutenção de motos no período da quarentena

Serviços de entrega tem se destacado no atual cenário, exigindo mais dos motoboys; empresa de Curitiba oferece manutenções das motos com serviço previamente agendado

Muitos serviços, considerados não-essenciais, tiveram suas atividades interrompidas no período de isolamento social solicitado pelas autoridades de saúde por conta da pandemia. Porém, para se adaptar a toda situação de restrições, o consumo delivery aumentou consideravelmente, tanto para os setores de gastronomia e alimentação, quanto para farmácias e outros tipos de comércio no geral. Com isso, o número de motociclistas circulando pelas ruas aumentou relativamente neste período. A dica para os motoboys é se atentarem as manutenções periódicas da moto, ainda mais nesse período, em que a quantidade de viagens e deslocamentos está maior.

Por isso, a Moto Willy, empresa especializada há mais de 15 anos no segmento duas rotas de Curitiba, especialmente na área de frotas, adaptou os atendimentos para não deixar aqueles que estão também na linha de frente nesse momento: os entregadores. De acordo com a gerente geral da Moto Willy, Josiele Willy, é importante se atentar as manutenções preventivas que toda moto precisa, principalmente quando o uso é maior, como no atual caso. “Todas as revisões e trocas de óleo e filtros devem ser feitas com regularidade, para evitar desgaste a mais da moto e evitar problemas maiores no futuro, além, claro, da segurança do motociclista”, afirma.

A seguir, a Moto Willy lista uma série de itens que todo motoboy deve se atender para garantir a segurança e manutenção da sua parceira de trabalho de duas rodas:

– checagem e troca das pastilhas e lonas de freio é um cuidado essencial. O melhor é verificar o estado das pastilhas todo mês. Isso pode ser feito visualmente, olhando nas pinças de freio, ou mesmo pelo nível do reservatório do fluído. Se estiver muito baixo, indica que as pastilhas já se desgastaram bastante. Se ouvir barulho de metal contra metal, vá logo para a oficina e use o mínimo de freio. Quando isso ocorre, além das pastilhas, provavelmente o disco também precisará ser trocado. Da mesma forma, ruídos metálicos no freio traseiro indicam que as lonas de freio acabaram.

– quando as velas e o filtro estão gastos ou sujos, o principal sintoma é perda de rendimento e aumento de consumo de combustível. O filtro do ar, quando repleto de resíduos, diminui a entrada de ar para o motor, enquanto a vela com eletrodos desgastados queima mal o combustível. De maneira geral, a troca dos dois componentes é feita a cada 10 mil km.

– manete de embreagem muito duro pode indicar cabo prestes a arrebentar. O ideal é regular o manete quando a distância para a embreagem começar a atuar estiver com mais de 2 cm (medidos na ponta do manete). Pode parecer besteira, mas deixar a folga desregulada é capaz de condenar a embreagem e, a longo prazo, até danificar o câmbio.

– rolamentos de roda são componentes robustos, mas dependendo da quilometragem e até do peso da moto, dão sinais de desgaste excessivo. Um deles é um ruído que parece vir dos freios. Para avaliar o estado dos rolamentos, basta chacoalhar cada roda para os lados (longitudinalmente) com a moto parada, à procura de folgas. Se existirem, é sinal de que os rolamentos devem ser trocados, sob pena de travar a roda e até causar um acidente.

– o tempo de vida da relação depende muito da suavidade de pilotagem, lubrificação e qualidade dos componentes. Sabendo usar a embreagem e o acelerador sem trancos, vão longe. Porém, não se deve economizar na hora de trocar o “kit” (coroa, pinhão e corrente) sob pena de danificar componentes mais caros, como a carcaça do câmbio/motor: se a corrente escapa ou arrebenta, pode se enrolar no pinhão e quebrar outras peças. Sinais visuais de relação “cansada”: pinhão com dentes “redondos” e baixos e dentes da coroa (junto à roda) “deitados”. Bons mecânicos sabem a hora da troca e vale checar o sistema quando fizer a trocar o óleo, por exemplo.

– a caixa de direção (rolamentos entre a suspensão dianteira e o quadro) só mostra desgastes quando é tarde demais. Ideal é regular a caixa a cada 10 mil km, e o principal indício de falta de ajuste (ou necessidade de troca de rolamentos) é a moto imprecisa para manter trajetória reta em baixa velocidade. Quando o sistema está folgado (e com a pista interna dos rolamentos já marcada), o aviso surge ao frear, com ruídos como “cloc cloc” no guidão. Se isso acontecer, substitua rolamentos e suas pistas (um kit), do contrário a moto fica “desobediente”, difícil de pilotar. É possível avaliar o estado da caixa de direção com a moto no cavalete, girando o guidão. O “calo” formado se mostra com os movimentos do guidão, que parece “flutuar” em determinada posição de esterço, ou se move com ruídos.

– principalmente em motos com injeção de combustível, a bateria em fim de vida dá sinais claros de fadiga. O mais comum é a partida elétrica girando o motor lentamente, ou a moto morrendo em marcha-lenta. O manete de embreagem muito duro pode indicar cabo prestes a arrebentar. Quando ela está muito ruim – baterias pifam mais no inverno – basta a moto ficar parada por alguns dias que a partida fica ainda mais lenta.

– o intervalo de troca de óleo indicado pelo fabricante deve ser seguido, ou até trocar antes do recomendado. De maneira geral, lubrificantes sintéticos da melhor qualidade não devem rodar mais do que 8 mil km, principalmente em motos que trafegam muito na cidade. Em motos menores, o intervalo de troca geralmente é bem mais curto, podendo chegar a 2 mil km. Independentemente da quilometragem, verifique semanalmente o nível do óleo pela vareta (ou visor no bloco do motor). Além disso, respeite a indicação do fabricante quanto ao tipo e viscosidade do lubrificante. O ideal é sempre trocar o filtro do óleo, para que os resíduos nele restantes não se juntem ao novo óleo.

Agendamento de atendimento pelo WhatsApp

Considerada pelas autoridades como serviço essencial, a Moto Willy oferece a opção de agendamento dos serviços, evitando assim aglomerações de pessoas em suas dependências. Além disso, toda a equipe Moto Willy está redobrando os cuidados com a higiene e segurança de todos para a execução dos serviços. Para solicitar o agendamento do serviço de manutenção de motos, basta acionar o WhatsApp da Moto Willy: (41) 98748-9132 e 98889-7145.

Serviço:

Moto Willy – Peças e Serviços para Motos

Av. Brasília, 6527, Novo Mundo – Curitiba

(41) 3039-3050 ou 98748-9132 (WhatsApp)

www.motowilly.com.br

Facebook e Instagram: @MotoWilly

Fotos: Divulgação.