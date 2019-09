EMERSON VICENTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O número de casos de sarampo no estado de São Paulo teve um aumento de 20,4% na última semana, segundo dados da Secretaria da Saúde, sob gestão João Doria (PSDB).

Até esta quarta-feira (11), foram confirmados 3.591 casos, 609 a mais que na semana passada, quando foi divulgado o último balanço. A capital segue liderando o número de casos, com 2.179, o que corresponde a 60% no estado.

Não foram confirmadas mais mortes além das três da semana passada – um homem de 42 anos, da capital sem histórico de imunização contra a doença, e dois bebês (uma menina de quatro meses, de Osasco; e um garoto de nove meses, também da cidade de São Paulo).

A secretaria estadual continua reforçando a importância de vacinar bebês de seis meses a 12 meses, já que esta faixa etária é considerada mais vulnerável a casos graves e mortes, e representa cerca de 13% do total de casos registrados em São Paulo.

De acordo com a pasta, “a recomendação para as mães de crianças com idade inferior a seis meses é que procurem imediatamente um serviço de saúde diante de qualquer sintoma da doença, como manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza, conjuntivite, manchas brancas na mucosa bucal”.

VEJA OS NÚMEROS – SÃO PAULO E GRANDE SP

São Paulo – 2.179

Santo André – 186

São Bernardo do Campo – 126

Guarulhos – 80

Osasco – 54

Barueri – 52

Ribeirão Pires – 47

Mairiporã – 45

Franco da Rocha – 44

Francisco Morato – 39

São Caetano do Sul – 27

Estado – 3591

CUIDADOS

– Bebê com idade inferior a 6 meses

– Evitar exposição a aglomerações

– Manter higienização

– Ventilação adequada de ambientes

Procurar imediatamente um serviço de saúde diante de qualquer sintoma da doença, como:

– Manchas vermelhas pelo corpo

– Febre

– Coriza

– Conjuntivite

– Manchas brancas na mucosa bucal

O estado segue vacinando contra sarampo bebês com idade entre 6 meses a menores de 12 meses, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde

A faixa etária de bebê de 6 meses a 12 meses é considerada mais vulnerável a casos graves e óbitos, e representa cerca de 13% do total de casos registrados em São Paulo

A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica estadual