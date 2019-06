Com o objetivo de ampliar a sua presença no mercado de cartões no Rio Grande do Sul, a Credz, emissora e administradora de cartão open private label (cartão de crédito próprio da loja), acaba de anunciar parceria com a Obino (tradicional rede de lojas especializada em eletromóveis). Com a Credz, a varejista espera ampliar seu potencial de negócio ao oferecer um meio de pagamento próprio da loja que pode ser usado em qualquer outro estabelecimento de forma simples, segura e eficiente no dia a dia do consumidor e oferecer ainda mais vantagens.

A rede Obino, com sede em Bagé, atua no interior do Rio Grande do Sul há mais de 67 anos, somando 49 lojas em 37 cidades gaúchas, como Pelotas, Santa Maria, Rio Grande e Uruguaiana. Com uma longa história e forte tradição regional, além de móveis, a rede vende eletroeletrônicos, smartphones, eletroportáteis, artigos de lazer, aparelhos de ginástica entre outros. São mais de 160 marcas parceiras da Obino.

Agora, a Obino contará com benefícios multiplicados, graças à parceria Credz e Visa que oferece o cartão próprio de loja internacional com aceitação global e que permite acesso também ao e-commerce, pagamentos por aproximação (contactless), fatura digital e saque de dinheiro em milhares de caixas eletrônicos. Todas as promoções, benefícios e inovações proporcionados pela Visa, tanto para o consumidor quanto para o varejista, passam a ficar disponíveis para os clientes Credz Visa.

“Além de estarmos focados no processo de migração dos cartões Credz Visa neste primeiro semestre, mantemos as conversas com as redes de varejo para expandir as nossas parcerias. Com a Obino, estreamos no segmento de eletromóveis e contribuímos para alavancar o varejo nestas cidades do interior do Rio Grande do Sul”, comenta José Renato Borges, presidente da Credz.

O cartão private label bandeirado Credz Visa incrementa as vendas no varejo, pois aumenta fortemente o ticket e a recorrência. Isso acontece por conta dos limites exclusivos para compra na rede varejista, maior quantidade de parcelas, que cabem no bolso, e programa de fidelidade que permite a elaboração de campanhas personalizadas, benefícios que atraem novos clientes para a rede varejista.

“Acreditamos que a parceria Obino e Credz Visa, com o cartão internacional, incrementará as vendas nos nossos pontos de venda, pois ele aumenta fortemente o ticket e a recorrência. Isso acontece por conta dos limites exclusivos para compra na rede Obino, a possibilidade de maior quantidade de parcelas, que cabem no bolso, e programa de fidelidade que permite a elaboração de campanhas personalizadas, benefícios que atraem novos clientes, sem contar que o cartão pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceita bandeira Visa”, conclui Leonardo Nocchi Macedo, gerente administrativo financeiro da Obino.