Coxa vence o Londrina

O Coritiba derrotou por 3 a 2 fora de casa o Londrina na tarde deste domingo no Estádio do Café. A partida foi disputada pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense.

O primeiro gol foi aos 24 do primeiro tempo. Uelber acionou Marcelinho na ponta direita, e o camisa 11 cruzou rasteiro na medida para o carrinho de Junior Pirambu, que abriu o placar. O Coritiba empatou aos 34 minutos. Ruy recebeu e arriscou para o gol, a bola desviou no meio do caminho e encobriu Matheus Albino. Na sequência, Pirambu recebeu passe de Marcelinho e chutou de perna esquerda no ângulo direito de Alex Muralha. O empate veio nos acréscimos. Ruy cobrou falta frontal ao gol de Matheus Albino e mandou no ângulo direito, sem chances para o goleiro, que chegou a tocar na bola.

No segundo tempo a definição do placar veio logo aos 10 minutos. No rebote da defesa de Matheus Albino, Sassá caiu após a chegada de Pastor. O juiz viu pênalti no lance. Sassá, com paradinha e deslocou Matheus Albino.