O Coritiba voltou a vencer e respirou mais aliviado na Série B.

Bastante pressionado e sem fazer uma grande atuação, o Coxa venceu o Guarani por 1×0, na noite da terça-feira (8), no estádio Couto Pereira, chegou aos 40 pontos e subiu para a sexta posição na classificação. O Verdão, que tem uma partida a menos que seus concorrentes, pode voltar ao G4 no duelo deste sábado (12), diante do Criciúma, às 16h30, novamente no Alto da Glória.

Foto: reprodução @Coletivoto