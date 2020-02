O Coritiba venceu o CE União por 6 a 1 na tarde de sábado, dia 8 de fevereiro, no estádio Couto Pereira. Os gols do Verdão foram marcados por Ruy, Rafinha (2), Sassá (2) e Thiago Lopes.

Agora o Coxa tem pela frente uma partida importante. A primeira partida na Copa do Brasil 2020, contra o Manaus, no norte do país. O Coxa volta a jogar no Paranaense dia 16, contra o Cascavel CR, fora de casa.