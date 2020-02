Coxa se prepara para Paranaense e Copa do Brasil

Dando sequência a preparação para os próximos compromissos da temporada e aproveitando a semana cheia disponível para trabalhar, o elenco coxa-branca realizou, no período da tarde desta quarta-feira (05), no Centro de Treinamento Bayard Osna, mais uma atividade importante dentro do planejamento da comissão técnica.

No trabalho desta tarde, o técnico Eduardo Barroca pôde já trabalhar com todos os atletas, inclusive os que atuaram no último fim de semana em Londrina. A ideia da comissão técnica alviverde é aproveitar a semana para recuperar todo mundo, avaliar algumas situações individuais para sábado e ter um time forte em campo na estreia da Copa do Brasil, em Manaus.

“A ideia incial é aproveitar a semana para equalizar todo mundo e utilizar uma equipe mais próxima daquela que pode ser o time titular neste início de temporada”, disse o técnico Barroca na última coletiva de imprensa, após a vitória sobre o Londrina.

O time alviverde retorna aos treinamentos na quinta-feira, desta vez no gramado do Estádio Couto Pereira. Na sexta-feira, no CT da Graciosa, a comissão técnica coxa-branca encerra a preparação para pegar o União.