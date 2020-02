Coxa estreia hoje na Copa do Brasil contra Manaus

Nessa quarta-feira (12), o Coritiba tem jogo importantíssimo, que pode garantir a continuidade na competição. O Verdão, como time visitante tem a vantagem do empate.

Antes do último trabalho de preparação para a estreia, o zagueiro Rhodolfo conversou com a imprensa, destacando a importância do duelo.

“Nós jogadores também tratamos como o jogo mais importante do ano até agora, mas cada jogo que o Coritiba joga tem que ser como uma final. Como é só um jogo, precisamos focar bastante porque é um time chato jogando em casa, bem experiente, então, a gente já viu alguns detalhes sobre eles, sabemos alguns pontos fortes e trabalhamos para tentar definir com o treinador a melhor forme de enfrentar o time”, disse, em coletiva de imprensa.

Até aqui, o Coritiba segue invicto na temporada, contabilizando, no total, e contando com partidas do ano passado, 19 confrontos sem derrota. “É começo de temporada, a equipe está em uma evolução muito boa, mostrou isso no último jogo, quando ganhamos de 6×1 do União. Temos o dever de fazer gol neste jogo e voltar com a classificação para casa”, destacou.

O jogo contra o Manaus começa às 22h30 dessa quarta-feira (horário de Brasília).