O Coritiba (4º / 46pts) joga hoje fora de casa onde enfrentará o Vila Nova (17º / 30pts), neste sábado, às 16:30.

Com a quarta colocação no campeonato, o Coxa busca mais uma vitória fora de casa para não correr o risco de ser ultrapassado pelo América/MG e pelo Paraná Clube, que estão a dois pontos do Coritiba.

Para tentar a vitória, o Coritiba enfrentará o time que tem a pior campanha como mandante nesta Série B. O Vila Nova conseguiu apenas uma vitória em 14 jogos dentro de casa, além de ter o pior ataque em seu estádio, com apenas sete gols marcados. A única vitória do time goiano em casa foi contra o São Bento, na oitava rodada do primeiro turno.

Classificação Série B

1º Bragantino 58 pontos

2º Sport 52

3º Atlético-GO 49

4º Coritiba 46 *

5º América-MG 44

6º Botafogo-SP 44

7º Paraná 44

8º CRB 43

9º Operário 40

* com um jogo a menos

V A R

No momento em que a crise que chacoalha o futebol brasileiro deveria caminhar na direção de uma solução parcimoniosa. Através da sua rede social no twitter o ex árbitro de futebol profissional Valdir de Córdova Bicudo fez declaração importante.

@BICUDO DIZ: “Dada as dificuldades da arbitragem da CBF no entendimento e manejo com o VAR, pergunto: Por que a CBF não procurou a FIFA para auxiliá-la, ja que a FIFA tem um programa para dar suporte aos seus filiados?”

BRASILEIRÃO

Os sete primeiros colocados da Série A: Flamengo(61 pontos), Palmeiras(53), Santos(51), Corinthians(44), São Paulo(43), Internacional(42) e Grêmio(41). Os cinco últimos: Ceará(26), CSA(26), Cruzeiro(25), Avaí(17) e Chapecoense(16). A 27a rodada começa hoje com 3 jogos: Fortaleza x Grêmio, Corinthians x Cruzeiro e Atlético-MG x Santos; no domingo: Internacional x Vasco, São Paulo x Avaí, Fla x Flu, Chapecoense x Goiás e Athletico-PR x Palmeiras; na 2a feira, dia 21: Bahia x Ceará e Botafogo x CSA.

LIBERTADORES

A CONMEBOL confirmou nesta semana que o estádio do Maracanã será a sede da final da Libertadores de 2020. Já a decisão da Sul-Americana do próximo ano será disputada no estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina. Nos dois casos, em jogo único.

por @grassi_m

