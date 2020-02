Coxa enfrenta o Cianorte

O elenco do Coritiba trabalhou, na semana, no Centro de Treinamento Bayard Osna. De olho no duelo próxima rodada, os atletas se reapresentaram, abrindo a preparação para a sequência do Paranaense. O Coxa volta a campo pela competição estadual na próxima sexta-feira para receber o Cianorte, no Couto Pereira, a partir das 20h.

Os atletas que atuaram no último domingo, contra Cascavel CR, no oeste do estado, hoje passaram pelos procedimentos da fisiologia e demais avaliações. Na sequência, todos os atletas treinaram em campo, com atividades com bola.

Em campo, o técnico Eduardo Barroca e os demais auxiliares comandaram um trabalho técnico com parte do elenco alviverde. O time coxa-branca retoma os treinamentos na próxima quarta-feira (18), no Estádio Couto Pereira.