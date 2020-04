Covid-19: cientistas ingleses testam vacina na próxima semana

Cientistas da Universidade de Oxford, na Inglaterra, divulgaram iniciarão testes de uma vacina contra o novo coronavírus na semana que vem. Os pacientes terão idades entre 18 e 55 anos, e aproximadamente 510 voluntários farão os testes e serão divididos em dois grupos: um irá receber a vacina, enquanto o outro receberá uma injeção inócua, como controle.

De acordo com a Dra. Sarah Gilbert, professora de vacinologia da Universidade de Oxford e membro da equipe, essa vacina poderia estar pronta já em setembro. Ela afirma que tem 80% de chance da vacina desenvolvida funcionar.

“Vamos iniciar testes em humanos na semana que vem. Já testamos a vacina em várias espécies animais diferentes”, revela o Prof. Adrian Hill, que também faz parte da equipe. “Adotamos uma abordagem bastante cautelosa, mas rápida, para avaliar a vacina que estamos desenvolvendo.” continuou o especialista

Outros países estão desenvolvendo vacinas ou curas para o novo coronavírus. No Brasil, uma vacina está sendo criada pelo Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor). Já a China aprovou testes clínicos de duas vacinas. Nos EUA, a empresa Moderna Terapeutics está testando uma solução derivada de uma vacina contra a gripe comum. E na Europa, pesquisadores do Instituto Pasteur testam uma modificação da vacina contra o sarampo.