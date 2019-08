SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O meio-campista Philippe Coutinho realizou exames e assinou nesta segunda-feira (19) com o Bayern de Munique, clube ao qual foi emprestado pelo Barcelona. O brasileiro ganhou a camisa 10 e se mostrou empolgado com o novo clube.

“Esta transferência é um novo desafio para mim em um novo país e em um dos melhores clubes da Europa. Estou muito animado”, disse Coutinho.

Em nota, o Barcelona confirmou os valores da negociação. O clube catalão receberá 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 37,7 milhões) pelo empréstimo de um ano. O Bayern de Munique terá a opção de compra ao final do atual acordo pelo valor de 120 milhões de euros.

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, elogiou a postura do brasileiro na negociação. “Coutinho deixou bem claro durante nossas conversas em Barcelona que ele estava decidido a mudar para o Bayern. Ele é um jogador de futebol de classe mundial com excelente habilidade técnica e é uma opção de ataque versátil”.

Em nota, o Barcelona desejou sorte ao jogador que defendeu o clube por um ano e meio. “O Barcelona expressa publicamente seu agradecimento a Coutinho por seu compromisso e sua dedicação e deseja muita sorte nesta etapa”.