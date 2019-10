O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou hoje (19), em Florianópolis, Santa Catarina, sul do Brasil, da quinta reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que reúne os sete estados das duas regiões. As informações e fotos são da AEN/PR.

“A grande importância do Cosud é unir forças em torno de temas fundamentais para a região e para todo o País”, afirmou, lembrando que as regiões abrangidas pelo consórcio representam 70% do PIB do Brasil.

O governador reforçou a importância da inclusão de estados e municípios dentro da reforma nacional da previdência e de se buscar o apoio de congressistas das sete unidades federativas para a PEC paralela. “Temos esse desafio pela frente”, disse ele.

Se aprovada a inclusão, os estados poderão, por projeto de lei ordinária aprovado nas Assembleias Legislativas, seguir as mesmas regras da União. Os municípios, se não aprovarem regras próprias, vão automaticamente aderir ao regime da União, aprovado anteriormente pelo estado do qual fazem parte.

A inclusão de estados e municípios na reforma da previdência foi incluída na Carta de Florianópolis, emitida pelos governadores. O documento abrange outros temas de impacto nacional, como a construção de um sistema tributário mais simples e progressivo e a revisão do pacto federativo, com a adoção de um novo modelo de distribuição de recursos entre governo federal, estados e municípios.

Na Carta, os governadores se comprometeram a buscar um governo cada vez mais simples e acessível aos cidadãos, incentivando a modernização do Estado por meio da transformação digital.

Participaram os governadores Carlos Moisés (SC), Renato Casagrande (ES), Eduardo Leite (RS), João Doria (SP), Wilson Witzel (RJ), e Romeu Zema (MG); vice-governadores e secretários de Estado.

O Cosud foi criado em março deste ano, durante encontro dos governadores em Minas Gerais. O objetivo é integrar esforços em áreas de interesse comum dos sete estados. As edições anteriores ocorreram em Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Gramado (RS) e Vitória (ES).

Leia a nota oficial e fotos no site aen.pr.gov.br