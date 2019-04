Governadores e Vices de sete Estados assinaram neste sábado (27), no Palácio dos Bandeirantes, uma carta aberta em apoio à reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional (confira a carta na íntegra). O ato coletivo marcou a segunda reunião de trabalho do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste).

Líder do Executivo paulista, João Doria recebeu seus pares estaduais e o grupo ainda propôs uma renegociação ampla das dívidas dos Estados com a União e o início imediato de debates para uma reforma tributária em âmbito nacional.

Completaram a reunião os Governadores Romeu Zema (MG), Renato Casagrande (ES), Carlos Moisés (SC) e Eduardo Leite (RS). Ausentes devido a compromissos previamente agendados, Wilson Witzel (RJ) e Ratinho Júnior (PR) foram representados por seus vices, Cláudio Castro e Darci Piana, respectivamente.

“Todos os sete governadores do Sul e Sudeste já reafirmaram o apoio à reforma da Previdência. Cada Estado tem sua particularidade, suas características e, principalmente, suas necessidades. Não obstante, manifestamos clara e objetivamente o apoio à reforma da Previdência compreendendo que ela muda o país. Ela estabelece uma condição fiscal melhor para Estados e municípios e confere, sobretudo, a oportunidade de novos investimentos que vão se traduzir em mais empregos e desenvolvimento”, afirmou Doria durante entrevista coletiva ao lado de seus colegas do Cosud.

Embora o Governo Federal já tenha sinalizado a apresentação de um novo projeto de pacto federativo, os líderes estaduais querem um compromisso mais sólido sobre a renegociação de débitos com a União e a possibilidade de securitização da dívida ativa dos Estados. Os Governadores também pedem que o Palácio do Planalto dê andamento a uma ampla reforma tributária que facilite novos investimentos nacionais e estrangeiros por todo o país.

O encontro na capital paulista teve uma novidade em relação à reunião inaugural em Minas, em março. Enquanto Governadores, Vices e Secretários de Fazenda se concentraram em propostas inovadoras para os três temas econômicos, variadas mesas temáticas reuniram Secretários de Estado de diversas pastas, como Segurança Pública, Saúde e Educação, entre outras.

As próximas reuniões do Cosud acontecem nos dias 25 de maio, em Gramado.

Com informações do site saopaulo.sp.gov.br, assessoria da vice governadoria do PR e fotos do Governo de SP