A temporada 2019/2020 da Costa Cruzeiros na América do Sul, que será cumprida pelo navio Costa Fascinosa, entre dezembro e março, terá uma agenda de 23 viagens, além de duas travessias transatlânticas. Na programação estão seis mini roteiros. O transatlântico, para 3.800 passageiros, conta com cinema 4D, Samsara Spa, sete piscinas, cinco restaurantes, 13 bares, teatro, Squok Club (espaço para crianças), toboágua e cassino.

Com embarques da cidade de Santos, a temporada terá início dia 7 de dezembro, com o Costa Fascinosa visitando Salvador, Ilhéus, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Ilhabela, Ubatuba, Búzios, Balneário Camboriú, e Porto Belo, além de Buenos Aires e Montevidéu em viagens de três a oito noites.

O navio será palco do 26º Fitness, que parte de Santos no dia 16 de dezembro e passa pelas cidades de Balneário Camboriú e Ilha Grande, no Rio de Janeiro, até retornar ao porto santista no dia 20 de dezembro de 2019; e do temático 17º Dançando a Bordo: com embarque de Santos no dia 31 de março de 2020, navega por Búzios, Salvador e Ilhabela.

O último roteiro do Costa Fascinosa parte do porto santista em 6 de abril de 2020 e em oito noites realiza uma programação inédita de Páscoa e escalas em Buenos Aires e Montevidéu. E terá cruzeiros de travessia entre Itália-Brasil e Brasil-Itália, que permitem ao turista conhecer diferentes lugares no mundo de uma única vez.

Entre os destinos a serem percorridos estão Savona, Marselha, Barcelona, Málaga, Cádis, Las Palmas, Tânger, Arrecife, Santa Cruz de Tenerife, e as cidades brasileiras de Recife, Maceió, Salvador, Ilhéus, Rio de Janeiro e Ilha Grande, no litoral fluminense.