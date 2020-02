Corrida do Verão foi um sucesso em Curitiba

A primeira etapa do Circuito Adulto de Corridas de Rua da Prefeitura Curitiba levou milhares de atletas ao Bosque do Trabalhador, na CIC, na manhã de domingo (16/2). A Corrida do Verão, organizada pela Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), teve percursos de 5 km e 10 km.

Serão quatro etapas do Circuito Adulto de Corridas de Rua e ao longo do ano um ranking vai destacar os melhores corredores da cidade. Neste domingo, as largadas foram a partir das 7h na Rua José Oribes Corrêa. Os trajetos da prova foram considerados de nível alto e desafiadores.

Toda a estrutura de apoio da corrida para atletas e assessorias esportivas foi montada no interior do parque. Teve guarda-volumes, área de escape e dispersão, posto de hidratação e o pódio para a cerimônia de premiação dos vencedores.

Lista com os três primeiros colocados em cada prova da Corrida Verão Curitiba 2020

Masculino – 5 km

1- Jonathan Pereira de Lima (26 anos)

2- Wellington Melo de Jesus (31 anos)

3- Vitor Bueno de Oliveira (21 anos)

Feminino – 5 km

1- Priscila Pacheco de Lima (36 anos)

2- Bianca Schner Corsino (33 anos)

3- Katiuscia Graziela Ferreira (40 anos)

Masculino – 10 km

1- Joel Lenart (41 anos)

2- Antonio Marcos Teixeira Carneiro (37 anos)

3- Caio Felipe Lima (23 anos)

Feminino – 10 km

1- Thalya Hillebrant (22 anos)

2- Andressa Susan Spievakoski da Silva (36 anos)

3- Deborah Santos Vaz (45 anos)

Os resultados completos da prova serão disponibilizados ao longo desta semana pelo link https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/circuito-adulto-de-corridas-curitiba/2847