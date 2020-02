Corrida do Verão abre calendário das provas de rua de Curitiba

A primeira corrida de rua da Prefeitura de 2020 será no próximo domingo, dia 16 de fevereiro. A Corrida do Verão Curitiba 2020 abre o calendário do Circuito Adulto de Corridas de Rua da Prefeitura. A prova será disputada no Bosque do Trabalhador, na CIC, e terá percursos de 5km e 10km.

A primeira largada será às 6h50 para o percurso de 10km masculino. Às 7h05 será a largada dos 10km feminino. Os atletas que vão correr nos 5km masculino e feminino vão largar às 7h10.

A largada e chegada da Corrida do Verão Curitiba 2020 será na entrada do Bosque do Trabalhador, na Rua Manoel Waldomiro de Macedo, s/n.

Todas as vagas disponibilizadas para a corrida, organizada e coordenada pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), acabaram em poucas horas. Assim como todas as provas do Circuito Adulto de Corridas de Rua, as inscrições foram gratuitas.

Vagas remanescentes

O primeiro e o segundo lotes foram preenchidos rapidamente. Quem não conseguiu se inscrever ainda tem mais uma chance. No sábado (15/2), último dia de retirada dos kits esportivos, a Smelj vai disponibilizar as vagas remanescentes.

Em alguns casos, atletas que fazem a inscrição on-line acabam não comparecendo para retirar o kit. Para que a vaga não se perca, ela é encaminhada para quem for pessoalmente fazer a inscrição.

A retirada dos kits será feita na quinta-feira (13/2) e na sexta-feira (14/2), das 10h às 20h, e no sábado (15/2), das 10h às 15h, na loja Decathlon Torres, na pista lateral da Avenida Linha Verde, 10.000, Jardim Botânico.

A retirada dos kits remanescentes será feita por ordem de chegada no sábado (15/2), após às 15h. A coordenação da prova vai distribuir senhas no local das 14h às 15h. É obrigatório a apresentação de documento oficial com foto para fazer a inscrição presencial.

Outras informações sobre a Corrida do Verão Curitiba 2020 e das outras etapas do Circuito Adulto de Corridas de Rua da Prefeitura podem ser acessadas na página https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/circuito-adulto-de-corridas-curitiba/2847 ou pelo telefone da Coordenação de Corridas de Rua pelo telefone 3350-3703.