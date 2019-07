Tempos, classificações e resultados gerais poderão ser conferidos no site da Prefeitura de Curitiba a partir desta terça (16/7). Foto: Divulgação/SMELJ

Mais de 4,5 mil corredores participaram, na manhã de domingo (14/7), da 13ª edição da Corrida de Revezamento entre Parques, promovida Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. Duplas, quartetos e corredores solo percorreram 25 km, com largada inédita a partir do Centro da cidade.

A saída foi da Praça Osório e o percurso teve altimetria elevada. Um dos pontos mais desafiadores, de acordo com os corredores, foi a Subida da Trombini, no quilômetro 23. Bondinho, Ópera de Arame, Parque Tanguá e Parque Tingui, que estamparam as medalhas entregues a todos os participantes, foram alguns dos locais por onde os corredores passaram.

Primeiros colocados em cada categoria:

SOLO MASCULINO

1 – Eziquiel Silva

2 – Robimar Ferreira

3 – Alan Frank

SOLO FEMININO

1 – Lucimari Miretzki

2 – Thalya Hillebrant

3 – Gisele Lima

DUPLA MASCULINO

1 – Nilson Rocha | Giovani Geronasso

2 – Marcelo Micoaski | Jordão Sanches

3 – Franco Oliveira | Ernani Arifa

DUPLA FEMININO

1 – Rafaela Trica | Fernanda Souza

2 – Daniele Vinski | Ana Martins

3 – Katiuscia Ferreira | Suzana Brito

DUPLA MISTA

1 – Kelly Macieski | Alessandro Souza

2 – Andressa Silva | Laudemir Pamson

3 – Ana Carlos | Danilo Omura

QUARTETO MASCULINO

1 – Allison | Julio | Rafael | Mateus

2 – Cristiano | Fernando | Cristiano | Jurandir

3 – Vitor | Edson | Luciano | Dionathan

QUARTETO FEMININO

1 – Hadiji | Luciana | Simone | Patrícia

2 – Isabela | Caroline | Fernanda | Andressa

3 – Josiane | Rosimere | Zenilda | Josiane

QUARTETO MISTO

1 – Fabiane | Washington | Gessé | Alfredo

2 – Giovana | José | Dilson | Matheus

3 – Matheus | Leandro | Francielen | Luan

QUARTETO PCD

1 – Sérgio | Oziel | José | Silvana

2 – Francisco | Osmar | Lislaine | Alatéia