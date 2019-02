Corra, ainda dá tempo

Nesta quarta dia 20, a L’Occitane au Brésil, na loja do Shopping Mueller, dá de brinde um Creme de Mãos Água de Coco. É para quem experimentar duas fragrâncias e votar em uma delas. O brinde é dado no momento da votação. Em São Paulo, será dia 24 próximo. As franqueadas da marca em Curitiba, Isabel Guelmann e Belisa Guelmann, observam que as 500 primeiras eleitoras ganharão o presente.

Essas fragrâncias surgiram após L’Occitane au Brésil sair em uma jornada por Manaus, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Com a ajuda de quatro mulheres apaixonadas por suas terras e um perfumista que enaltece a brasilidade, foi descoberta a essência de cada lugar, chegando em duas opções de fragrâncias, cada uma traduzindo o Brasil de uma perspectiva singular.

Agora, a marca convida os consumidores a votar em seu perfume preferido. “Este projeto é muito especial para a L’Occitane au Brésil. Olhamos para as diversas belezas do nosso país – seus cheiros, suas texturas, suas pessoas – para a criação de uma fragrância que terá o Brasil como protagonista. O resultado chega nos próximos meses e esperamos que os participantes da votação saibam que são parte essencial desse projeto”, diz Victoria Gallo, diretora de marketing da L’Occitane au Brésil.