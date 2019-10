O corpo da adolescente de 15 anos, que desapareceu no Rio Paraná no dia 11 de outubro, em Altônia, no noroeste do Paraná, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (28).

Beatriz Machado Matiello era de Cascavel, e morreu ao cair no rio após um acidente com uma moto aquática.

De acordo com a Polícia Civil, pescadores encontraram o corpo na menina na Vila Iara durante a manhã. Bombeiros, pescadores e a Marinha tentavam localizar o corpo desde o dia do desaparecimento.