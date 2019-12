O vice-governador do Paraná, Darci Piana, recebeu durante agenda de trabalho no Palácio Iguaçu, membros do Corpo Consular do Paraná.

Cônsules de diversos países participaram da reunião, que foi a primeira realizada pelo governo do Paraná com os representantes diplomáticos da diretoria recém-empossada do Corpo Consular.

Foram traçadas ações conjuntas da coletividade dos consulados com o governo Carlos Massa Ratinho Junior. Piana agradeceu a visita a todos os presentes, nas pessoas do vice-presidente do Corpo Consular, Pedro Ezequiel Marotta, cônsul da Argentina no Paraná, e do embaixador Igor Kipman, chefe do escritório de Representação no Paraná do Ministério das Relações Exteriores.

Foto: Cônsules de diversos países foram recebidos no Palácio Iguaçu

junto da equipe do Governo do Paraná

Com informações e fotos da assessoria