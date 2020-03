Coronel Lee cobra sobre viaturas

DEPUTADO ESTADUAL CORONEL LEE QUESTIONA

GOVERNO SOBRE VIATURAS AUXILIARES

Em sabatina na tarde desta quarta-feira (25) na Assembleia Legislativa do Paraná, o Secretário da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, respondeu a indagação dos deputados, na sessão online que vem sendo realizada pela Casa de Leis.

Preocupado com o momento sensível pelo qual toda a sociedade está passando, sobretudo a quem presta serviço de retaguarda da pandemia ocasionada pelo Covid-19, a pergunta do Deputado estadual Coronel Lee foi direcionada no sentido de suporte às Forças de Segurança, de quando o Governo do Estado do Paraná disponibilizará mais viaturas para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Siate. “Ainda nesta semana iremos liberar 250 viaturas para que fortaleçam as ações no interior do Estado”, disse o secretário, referenciando emendas já apresentadas pelo próprio Deputado Coronel Lee com essa finalidade.

Para o parlamentar, a liberação de viaturas e insumos de saúde é urgente. “Estamos trabalhando nos bastidores para que não faltem materiais de suporte, como Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), materiais de trabalho e viaturas para as nossas Forças de Segurança. Não descansamos desde o começo dessa crise, afim de atenuarmos esse momento tenso no Estado do Paraná”, finalizou o deputado.

Com informações da assessoria