Coronavírus: novos casos diminuem pelo terceiro dia consecutivo na Itália

Houve uma queda de números dos novos casos de coronavírus no atual epicentro da doença, a Itália, as autoridades mesmo se sentindo aliviadas, ainda lamentam pelo aumento no número de mortalidade causado pela doença, a informação é do O Antagonista.

Achatar a curva de contágio com o intuito de evitar um grande colapso em hospitais sempre foi o grande objetivo dos italianos nesse momento, pois afinal, não trata-se de ser capaz de atender apenas os pacientes infectados com o novo coronavírus, e sim todos aqueles que também precisam de cura urgente, por causa de um infarto ou de um AVC.