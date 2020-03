Coronavírus e o desafio no atendimento de autistas e pacientes com síndrome do X frágil

Para auxiliar profissionais em hospitais e unidades de saúde durante a pandemia do coronavírus, o Instituto Lico Kaesemodel, idealizador do proejeto Eu Digo X, de Curitiba (PR), lançou um informativo sobre os cuidados no atendimento médico a pacientes com autismo e síndrome do X frágil (condição hereditária que causa deficiência intelectual de graus variáveis e pode ter sinais comportamentais importantes, muitas vezes dentro do espectro do transtorno autista).

Em um atendimento hospitalar emergencial, sem a presença de um familiar ou tutor, muitas vezes esses pacientes acabam resistindo à ajuda, evitando o contato físico e, principalmente, não respondem as perguntas realizadas. “Caso pacientes x frágeis ou autistas sejam diagnosticados com Covid -19, orienta-se que, ao falar com eles, principalmente se for um paciente com síndrome do X frágil, o atendente ou médico evite olhar diretamente nos olhos e, se precisar tocá-los, faça-o com certa pressão, pois se sentem incomodados com toques leves”, explica Luz Maria Romero, gestora do Instituto Lico Kaesemodel.

Segundo Luz, o ideal nesses casos é a presença do acompanhante de confiança do paciente, porém, com o crescente aumento de casos de coronavírus e a necessidade de restrição de contato e isolamento, de maneira geral não tem sido possível garantir essa companhia durante as internações. Com o objetivo de ajudar os profissionais nesse desafio, o informativo do projeto Eu Digo X será disponibilizado aos hospitais, UPAs, Centros Médicos e familiares.

Outra questão de extrema importância a ser lembrada, segundo Luz Maria Romero, é o uso de medicamentos. “Muitos pacientes com síndrome do X frágil ou autistas fazem uso de uma medicação forte para atenuar sintomas. Ao ingerir uma nova medicação, pode haver interações medicamentosas (alterações nos efeitos de um remédio, devido à ingestão simultânea de outros medicamentos)”, salienta. “Normalmente, nossos pacientes não sabem os nomes dos medicamentos, apenas sabem da necessidade de ingerí-los. O ideal é a presença dos pais ou tutores, para informar a listagem, evitando incompatibilidade medicamentosa”, orienta.

O informativo é disponibilizado gratuitamente pelo Instituto Lico Kaesemodel no site www.eudigox.com.br e também nas redes sociais @projetoeudigox.