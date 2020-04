CORONAVÍRUS: 10.568 casos confirmados no Brasil

As Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram, até as 12 horas deste domingo, 10.568 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 455 mortes. Apenas dois estados ainda não registraram mortes: Acre e Tocantins. Nesta tarde, Pernambuco registrou mais sete mortes, chegando a 21. Na manhã deste domingo, o governo do Amazonas registrou a 13ª morte no estado: um homem de 55 anos com histórico de obesidade. Ele foi internado no dia 24 de março. A Bahia também registrou a 9ª morte neste domingo;um idoso de 87 anos que estava internado em hospital público de Salvador. Ainda nesta manhã, a Secretaria de MG divulgou que o estado confirmou mais 68 casos da doença, somando 498. O número de mortes no estado permanece o mesmo, seis. Amapá teve, no sábado, a primeira morte.