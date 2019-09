O Toyota Corolla continua a ser o carro mais vendido do mundo em 2019.

No primeiro semestre do ano, o médio da marca japonesa teve queda de 2% nos emplacamentos, mas ainda assim mantém a ponta com quase 600 mil vendidos, tendo alta de 3,4% no mês passado.O segundo modelo mais vendido no mundo é a linha de picapes Série F da Ford, que teve alta de apenas 0,4% numa comparação com 2018. Em julho, teve alta de 2,6%. O RAV4 é o terceiro mais emplacado no mundo, tendo alta de 8,2% no primeiro semestre.

O Civic caiu 0,6% no período, mas ficou em quarto com mais de 416 mil vendidos. Pouco mais abaixo, aparece o CR-V com vendas pouco acima do Tiguan, que aparece em sexto. O Honda subiu 15,6% e o VW caiu 9,8% no semestre.

Com queda ainda maior (-18,5%), o Golf é o sétimo mais vendido, enquanto o Camry surge em oitavo. As picapes grandes da RAM venderam bem no período e registraram alta de 22,5%. O Polo fecha o Top 10 mundial, mas com queda de 14,6%.

No segundo pelotão, a Chevrolet Silverado caiu 10,5%, mas ficou à frente da Hilux em 12º lugar, que subiu 4,1%. Depois surgem Accord e Tucson, sendo que o primeiro subiu 11,3% e o segundo despencou 9,8%.

Corolla lidera vendas mundiais em 2019 – Conheça os 20 mais vendidos

Em 15º lugar, surge então o primeiro carro exclusivamente vendido na China, o Volkswagen Lavida. O sedã médio emplacou mais de 250 mil unidades e cresceu 3,7%. A seguir, aparece Sportage e o Qashqai. O SUV da Nissan caiu 11,9%.

O Mercedes-Benz Classe C é o luxuoso mais vendido do mundo e ficou em 17º lugar no primeiro semestre. O Toyota Yaris aparece em 19º com alta de 12,5%, enquanto o Equinox fecha o Top 20 com alta discreta de 0,9%.

Confira abaixo os 20 carros mais vendidos do mundo no primeiro semestre de 2019:

Toyota Corolla – 596.282 unidades

Ford Série F – 539.181

Toyota RAV4 – 440.597

Honda Civic – 416.571

Honda CR-V – 381.376

Volkswagen Tiguan – 374.345

Volkswagen Golf – 362.849

Toyota Camry – 349.944

RAM Picapes – 346.842

Volkswagen Polo – 322.513

Chevrolet Silverado – 289.933

Toyota Hilux – 272.247

Honda Accord – 262.883

Hyundai Tucson – 257.559

Volkswagen Lavida – 250.334

Kia Sportage – 246.181

Nissan Qashqai – 240.254

Mercedes-Benz Classe C – 237.895

Toyota Yaris – 228.027

Chevrolet Equinox – 221.842

Com informações do instagram.com/saitodatoyota e site CCIBJ-Paraná