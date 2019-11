Comandado por Igor Jesus, o Coritiba venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0 na noite da terça-feira, no Bento Freitas, pela 35ª rodada da Série B. Igor Jesus deu uma assistência (para Kelvin) e marcou um gol. O resultado faz o Coxa se firmar no G-4 e ficar ainda mais perto do acesso para a Série A. O Coritiba fica em terceiro, agora com 57 pontos. O número mágico para o acesso é de 62 pontos. Portanto, faltariam cinco. Mas os 62 pontos podem não ser suficientes, já que o América-MG, quinto, ainda pode chegar nos 64. Na próxima rodada, o time de Jorginho pega o Oeste, às 16h30 de sábado, no