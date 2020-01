O time do Coxa venceu de virada o Cascavel, neste domingo, jogo de estreia do Paranaense no Couto Pereira. Robson virou a partida no Alto da Glória. Depois de uma ótima jogada do Rafinha, ele rolou pro Wellissol bater cruzado, o goleiro deu rebote e o atacante complementou. O próximo jogo também é em casa, quinta-feira, às 20h. A torcida coxa-branca estará junto do time e presente.