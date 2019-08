O Coritiba venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0, no Estádio Couto Pereira, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado a quinta vitória seguida diante da torcida.

O zagueiro Sabino e o atacante Robson foram os autores dos gols da vitória que garante, por mais uma rodada, o Coritiba na vice-liderança, com 29 pontos. A próxima partida do Coritiba será na segunda-feira, dia 19, contra o Oeste, na Arena Barueri, às 20h.