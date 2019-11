A uma rodada do fim da Série B, o Coritiba está a um empate de garantir o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. O time alviverde venceu o Bragantino (SP), campeão antecipado da segunda divisão, neo domingo (24), por 1 a 0, e ficou mais perto do acesso.

O gol da vitória só veio aos 37min da etapa final, em cobrança de falta do meia Giovanni -em chute rasteiro, a bola passou por baixo da barreira e ainda tocou a trave direita do goleiro Kewin antes de entrar. O confronto encerrou a 37ª rodada, iniciada na última terça (19).

Em terceiro, o Coritiba, há dois anos na segunda divisão, tem 63 pontos, dois a mais que América-MG e Atlético-GO, que somam 61 cada.