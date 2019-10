O Coritiba Football Club fechou um novo patrocínio master para o resto da temporada. O Paraná Banco optou em fechar o acordo – e estampar a camisa alviverde – justamente porque o clube comemora 110 anos de história em 2019. Dessa forma, o banco vai ajudar na missão do Coxa de retornar à elite do futebol brasileiro.

A estreia da nova camisa será no jogo contra o Criciúma, válido pela 28ª rodada da Segundona. O duelo está marcado para esse sábado (12), às 16h30, no Couto Pereira.