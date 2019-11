A tarde do domingo promete muita emoção no estádio Couto Pereira. A partir das 16 horas o Coritiba, que ainda sonha com o acesso, mede forças com o Bragantino, garantido na elite do futebol nacional da próxima temporada.

Com duas vitórias nas últimas partidas, o Coritiba está na briga para voltar a Série A. Os resultados da rodada não ajudaram o Coxa, que aparece na quinta colocação, com 60 pontos.