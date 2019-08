O Coritiba deixou o Bragantino abrir quatro pontos na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao ficar no empate por 1 a 1 com o Vitória, na noite desta terça-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno da competição. Com o resultado, o time paranaense, que não perde há dez rodadas, soma 34 pontos na segunda posição, contra 38 do líder. A equipe baiana, por outro lado, chegou ao seu quinto jogo sem derrota e foi aos 20 pontos, mas segue próxima à zona de rebaixamento.

O Coritiba pressionou bastante o Vitória no primeiro tempo e poderia ter saído de campo com um placar elástico. No entanto, o time da casa não foi muito eficaz nas finalizações. A primeira boa chance veio com Juan Alano, que recebeu passe de Rodrigão, após boa jogada de Welissol, e acertou a trave. Na sobra, com o gol vazio, Rafinha não conseguiu empurrar a bola para as redes.

A equipe mandante chegou ao gol aos 25 minutos, mas o lance acabou anulado pela arbitragem, que assinalou impedimento de William Matheus. Já o Vitória arriscou com Anselmo Ramon, defendido por Alex Muralha. Chiquinho também tentou, mas errou o alvo.

De tanto insistir, o Coritiba abriu o placar aos 39 minutos. Em cobrança de falta de Juan Alano, a bola desviou em Everton Sena e acabou parando no fundo das redes. O árbitro assinalou gol para o meia do time paranaense, que ficou muito perto de fazer o segundo logo na sequência. Matheus Sales arriscou o chute de longe e carimbou o travessão.

O Coritiba voltou para o segundo tempo em cima do Vitória. Giovanni recebeu de Juan Alano e arriscou para defesa de Ronaldo. O goleiro voltou a brilhar, na sequência, ao pegar um arremate do volante Matheus Sales. Já o time baiano foi se soltando e começou a gostar da partida.

Aos 20 minutos, Lucas Cândido arriscou de longe e contou com um desvio em Matheus Sales para enganar o goleiro Alex Muralha e empatar o jogo. A resposta veio em seguida com Nathan. O meia aproveitou uma sobra dentro da área e chutou na trave.

Nos minutos finais, o time paranaense fez uma verdadeira blitz para cima do Vitórias, mas, na melhor oportunidade, Igor Jesus tentou encobrir Ronaldo, que fez um “milagre” ao praticar grande defesa. O Coritiba ainda escapou de ficar com um a menos. O time baiano reclamou muito de uma falta de Rodrigão em Felipe Garcia mas o árbitro acabou mandando o jogo seguir, sem maiores sustos.

