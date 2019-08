Bragantino e Coritiba são os líderes da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite da quinta-feira, o líder e o vice-líder da competição ficaram no 1 a 1, em Bragança Paulista, na abertura da penúltima rodada do primeiro turno.

O resultado até que foi comemorado pelo Bragantino por ter terminado a partida com dois jogadores a menos em campo. Líder isolado, soma agora 35 pontos, dois a mais que o Coritiba. Invicto há nove jogos, o Coxa contou com gol de Rodrigão, artilheiro da Série B, com 11 gols, para buscar a igualdade no placar. O Couto Pereira e o time do Coxa deve contar com a torcida gigante lotando as arquibancadas na próxima terça-feira, pela última rodada do primeiro turno. O adversário é o Vitória, às 19h15.

Libertadores de 2020



São Paulo se candidatou a receber a final da Copa Libertadores de 2020. A intenção já foi passada à Conmebol, e uma reunião na sede da Federação Paulista na próxima terça-feira vai servir para apresentar detalhes da candidatura à confederação sul-americana. Os estádios de Corinthians, Palmeiras e São Paulo serão oferecidos à confederação. O jogo final será no dia 21 de novembro de 2020.

NEYMAR



A novela sobre o futuro de Neymar se encaminha para um fim, seja a permanência no clube ou uma mudança de ares. E, diante do prazo curto para definir o futuro do jogador, o PSG teria dado um ultimato ao Barcelona, clube ao qual Neymar estaria dando prioridade desde a pré-temporada, de acordo com a rádio catalã “RAC1”. A emissora afirma que PSG deu ao Barça até o fim desta sexta-feira para que faça uma nova proposta, depois de ter recusada uma primeira oferta nesta semana. Caso contrário, o clube catalão “ficaria fora da disputa”, segundo a rádio, e o caminho estaria aberto para o rival Real Madrid.

Será que a CBF sabe disso?



Diretores da Seleção de Futebol da Espanha, que vai disputar as Eliminatórias da Eurocopa 2020, foram recebidos em audiência na sede da RFEF, pelo presidente do Comitê de Árbitros da entidade espanhola, Carlos Velasco Carballo, ao centro da foto. Objetivo: os dirigentes foram buscar informações, sobre as modificações das Regras de Futebol em vigor desde 1°de junho de 2019 e, por conseguinte, repassar aos atletas da La Roja. Aliás, Carlos Carballo, está lista dos três melhores instrutores do VAR do planeta. Será que a CBF sabe disso?

Por Valdir Bicudo

Nada tenho contra a CBF. E mesmo que eu tivesse algo, seria o mesmo que uma gota no Oceano. Isso não me impede de mencionar que a CBF é responsável, 100% pelo fracasso retumbante da arbitragem brasileira, seja em relação ao VAR e, por extensão, do fraquíssimo desempenho nas tomadas de decisões dos apitos e bandeiras no Campeonato Brasileiro de Futebol da entidade. A derrocada qualitativa da nossa arbitragem não é de hoje. Ela teve inicio em 2016 – e de lá para cá a graduação dessa derrocada só aumentou. Se a CBF ao longo dos últimos três anos, tivesse qualificado instrutores e os próprios apitos sobre o VAR, hoje estaria “nadando de braçada”. As competições da CBF são de sua responsabilidade. A arbitragem da CBF, no que tange ao VAR é vítima. O árbitro de futebol no Brasil, sempre foi tratado como um “filigrana”. Diante disso, enaltecer a entidade máxima do futebol brasileiro, da minha parte seria uma hipocrisia e tornar-me-ia um COVEIRO da confraria do apito. Quem ministrou os cursos do VAR a arbitragem da Senaf?

Em tempo: O VAR foi autorizado pelo The IFAB, em 5/3/2016.

