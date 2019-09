UOL/FOLHAPRESS – O Coritiba anunciou a demissão do técnico Umberto Louzer na noite de sábado (21), após a derrota por 2 a 0 para o CRB, em casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O anúncio foi feito pelo diretor de futebol Rodrigo Pastana e oficializado em nota publicada no site oficial do clube. Umberto teve sete meses de trabalho no comando do clube.

Desde março, quando chegou ao clube, o treinador teve 13 vitórias, nove empates e oito derrotas. Atualmente, o Coritiba ocupa a oitava posição na tabela da segunda divisão, com 34 pontos.